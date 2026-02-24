Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan Futuro, Moretto: “Kirovski verso la permanenza. I dialoghi proseguono bene”

ULTIME MILAN NEWS

Milan Futuro, Moretto: “Kirovski verso la permanenza. I dialoghi proseguono bene”

Milan Futuro, Moretto: 'Kirovski verso la permanenza. I dialoghi proseguono bene'
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha voluto spendere alcune parole su Jovan Kirovski e il Milan Futuro: la situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, nell'ultimo video caricato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha voluto spendere alcune parole sul Milan Futuro, con un focus particolare sul situazione relativa a Jovan Kirovski, sport development director del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Moretto su Kirovski

—  

"Era ancora il 2025 quando vi dissi che ci sarebbero stati cambiamenti all'interno dell'organigramma societario, all'interno del mondo Milan. Così è stato perché RedBird ha completato il rifinanziamento, entra Comvest ed esce Elliot.

LEGGI ANCHE

E questo tipo di mossa sposta anche altri equilibri. Parliamo del Milan Futuro, Jovan Kirovski che avrebbe un contratto in scadenza a giungo, ma in realtà le parti stanno discutendo per continuare insieme.

LEGGI ANCHE: Milan, visibile l'involuzione di Pulisic: nel 2026 ancora a secco. E a fine stagione ... >>>

Ci sono clausole che lo legano al Milan, e l'intenzione è quella di proseguire insieme. Un tipo di situazione contrattuale che sembrava spinosa qualche mese fa o comunque ancora da valutare, secondo quanto ci risulta questa situazione si sta schiarendo. Le decisioni definitive arriveranno in primavera, ora ci sono dialoghi per continuare insieme. E proseguono positivamente"

Leggi anche
Milan, Trevisani: “Campionato finito al 75%, che però non è 100%. Se l’Inter vince...
Arbitri e VAR, rivoluzione in arrivo? Le proposte di De Laurentiis (Napoli) per cambiare tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA