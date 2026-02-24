E questo tipo di mossa sposta anche altri equilibri. Parliamo del Milan Futuro, Jovan Kirovski che avrebbe un contratto in scadenza a giungo, ma in realtà le parti stanno discutendo per continuare insieme.

Ci sono clausole che lo legano al Milan, e l'intenzione è quella di proseguire insieme. Un tipo di situazione contrattuale che sembrava spinosa qualche mese fa o comunque ancora da valutare, secondo quanto ci risulta questa situazione si sta schiarendo. Le decisioni definitive arriveranno in primavera, ora ci sono dialoghi per continuare insieme. E proseguono positivamente"