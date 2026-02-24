Scudetto, Trevisani: 'Il Milan deve tifare per la rimonta Inter in Champions'

"Campionato finito al 75%, che però non è 100. L'Inter sta per giocare la terza partita in 6 giorni, la terza. Diciamo che rimonta il Bodo, Inter-Genoa e Como-Inter serviranno per riprendersi. Mettiamo che Inter-Genoa finisca X, poi c'è il derby. Se si allineano gli astri come all'andata, il Milan si ritrova a -5 dopo il derby con l'Inter ancora in Champions. Torna tutto aperto. Poi magari l'Inter batte il Genoa, il Milan non vince a Cremona e il derby diventa un'amichevole. Ma se l'Inter esce stasera, in campionato è finita. Se passa, non è detto. Il Milan deve tifare 100% per la rimonta Inter con il Bodo".