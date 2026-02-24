Scudetto, Trevisani: 'Il Milan deve tifare per la rimonta Inter in Champions'

Pianeta Milan
Milan, Trevisani: “Campionato finito al 75%, che però non è 100%. Se l’Inter vince contro il Bodo …”

Durante l'ultimo appuntamento con 'Fontana di Trevi', podcast in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha fatto il punto sulla lotta scudetto
Il Milan, dopo la sconfitta con il Parma, abbandona - quasi definitivamente - la lotta scudetto. L'Inter, con 10 punti di vantaggio, ha tutti i presupposti per veleggiare tranquillamente verso il titolo. A meno di clamorosi ribaltoni o di un crollo improvviso dei nerazzurri, la corsa al tricolore potrebbe essere già ai titoli di coda.

Milan, Trevisani commenta la lotta scudetto

Proprio in merito alla lotta scudetto si è espresso anche il noto giornalista sportivo Riccardo Trevisani. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Fontana di Trevi', podcast di Cronache di Spogliatoio.

"Campionato finito al 75%, che però non è 100. L'Inter sta per giocare la terza partita in 6 giorni, la terza. Diciamo che rimonta il Bodo, Inter-Genoa e Como-Inter serviranno per riprendersi. Mettiamo che Inter-Genoa finisca X, poi c'è il derby. Se si allineano gli astri come all'andata, il Milan si ritrova a -5 dopo il derby con l'Inter ancora in Champions. Torna tutto aperto. Poi magari l'Inter batte il Genoa, il Milan non vince a Cremona e il derby diventa un'amichevole. Ma se l'Inter esce stasera, in campionato è finita. Se passa, non è detto. Il Milan deve tifare 100% per la rimonta Inter con il Bodo".

