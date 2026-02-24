Arbitri e VAR, cambia tutto? Le novità che chiede De Laurentiis

De Laurentiis è partito subito al contrattacco: si è fatto sentire con i vertici dell'A.I.A. e della F.I.G.C., tra cui il Presidente Gabriele Gravina. Poi, ha iniziato a progettare una vera e propria rivoluzione per quanto concerne gli arbitri e l'utilizzo del VAR. Tanto che, secondo 'Il Mattino' e 'Repubblica' oggi in edicola, nel corso della riunione che si terrà il prossimo 23 marzo in Lega Calcio, ADL proporrà ben tre idee innovative per gli arbitri e per cambiare VAR e protocollo.