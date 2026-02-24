Prima proposta, l'utilizzo del VAR a chiamata, come già attualmente succede in Serie C con il FVS(Football Video Support). Gli allenatori, in terza serie, hanno a disposizione due 'card' per tutta la partita che possono giocarsi chiedendo l'intervento al quarto uomo. Se la chiamata non va a buon fine, la 'card' viene bruciata. In caso positivo, invece, torna in possesso dell'allenatore. De Laurentiis pensa, tra l'altro, all'inserimento in panchina di una figura specifica per questo compito, di modo da 'liberare' il tecnico da questo pensiero.
Seconda proposta, professionalizzare gli arbitri e inserirli sotto il controllo della Lega Serie A. Un tema, questo, che trova anche la sponda del Milan e sul quale c'è una battaglia - politica - in corso con la F.I.G.C.. Infine, terza proposta, azzerare qualsiasi vincolo del protocollo VAR. De Laurentiis chiede che il VAR diventi accessibile per ogni episodio (quindi anche in caso di doppia ammonizione o sull'assegnazione dei calci d'angolo) e che possa correggere qualsiasi errore senza dover essere limitato.
