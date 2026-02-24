Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Arbitri e VAR, rivoluzione in arrivo? Le proposte di De Laurentiis (Napoli) per cambiare tutto

SERIE A

Arbitri e VAR, rivoluzione in arrivo? Le proposte di De Laurentiis (Napoli) per cambiare tutto

Arbitri e VAR, rivoluzione in arrivo? Le proposte di De Laurentiis (Napoli) per cambiare tutto
Il VAR, così, non ... va e Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha intenzione di presentare tre proposte in Lega Calcio il 23 marzo
Daniele Triolo Redattore 

Atalanta-Napoli, con l'errore dell'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova in occasione del gol annullato a Miguel Gutiérrez per un fallo - inesistente - di Rasmus Højlund su Isak Hien, ha lasciato evidentemente il segno all'interno del mondo azzurro scatenando l'ira del Presidente Aurelio De Laurentiis.

Arbitri e VAR, cambia tutto? Le novità che chiede De Laurentiis

—  

De Laurentiis è partito subito al contrattacco: si è fatto sentire con i vertici dell'A.I.A. e della F.I.G.C., tra cui il Presidente Gabriele Gravina. Poi, ha iniziato a progettare una vera e propria rivoluzione per quanto concerne gli arbitri e l'utilizzo del VAR. Tanto che, secondo 'Il Mattino' e 'Repubblica' oggi in edicola, nel corso della riunione che si terrà il prossimo 23 marzo in Lega Calcio, ADL proporrà ben tre idee innovative per gli arbitri e per cambiare VAR e protocollo.

LEGGI ANCHE

Prima proposta, l'utilizzo del VAR a chiamata, come già attualmente succede in Serie C con il FVS(Football Video Support). Gli allenatori, in terza serie, hanno a disposizione due 'card' per tutta la partita che possono giocarsi chiedendo l'intervento al quarto uomo. Se la chiamata non va a buon fine, la 'card' viene bruciata. In caso positivo, invece, torna in possesso dell'allenatore. De Laurentiis pensa, tra l'altro, all'inserimento in panchina di una figura specifica per questo compito, di modo da 'liberare' il tecnico da questo pensiero.

LEGGI ANCHE: Milan, visibile l'involuzione di Pulisic: nel 2026 ancora a secco. E a fine stagione ... >>>

Seconda proposta, professionalizzare gli arbitri e inserirli sotto il controllo della Lega Serie A. Un tema, questo, che trova anche la sponda del Milan e sul quale c'è una battaglia - politica - in corso con la F.I.G.C.. Infine, terza proposta, azzerare qualsiasi vincolo del protocollo VAR. De Laurentiis chiede che il VAR diventi accessibile per ogni episodio (quindi anche in caso di doppia ammonizione o sull'assegnazione dei calci d'angolo) e che possa correggere qualsiasi errore senza dover essere limitato.

Leggi anche
Milan Futuro, Moretto: “Kirovski verso la permanenza. I dialoghi proseguono bene”
Ravezzani: “Nessun milanista di buon senso pensava di poter vincere lo Scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA