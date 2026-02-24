Pianeta Milan
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato così - in un video pubblicato sul canale 'YouTube' della trasmissione 'QSVS', il k.o. interno (0-1) del Milan di Massimiliano Allegri contro il Parma. Le sue parole
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato così - in un video pubblicato sul canale 'YouTube' della trasmissione 'QSVS', il k.o. interno (0-1) del Milan di Massimiliano Allegri contro il Parma di Carlos Cuesta nell'ultimo turno della Serie A 2025-2026.. Ecco le sue parole.

"Diciamo la verità. Nessun milanista di buon senso pensava di poter vincere ancora lo Scudetto sull'Inter che si trovava a +10. Ma insomma la stagione del Milan rimane molto positiva in campionato e deludente in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana. Questo va riconosciuto. È un Milan che sta andando bene in campionato, anche oltre le attese, ma pensare che potesse anche vincere lo Scudetto era un sogno che in pochi milanisti coltivavano".

"Rimane l'amarezza della sconfitta contro il Parma. Intanto perché il Milan ha giocato una buona partita in attacco, creando poco o meglio tirando male ma questo è un problema strutturale che la società non ha saputo risolvere. Ma soprattutto dimostrando di avere un gioco brioso, propositivo e non sempre sbaraglino dedito ad aspettare solo un errore avversario", ha chiosato Ravezzani.

