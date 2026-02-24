"Rimane l'amarezza della sconfitta contro il Parma. Intanto perché il Milan ha giocato una buona partita in attacco, creando poco o meglio tirando male ma questo è un problema strutturale che la società non ha saputo risolvere. Ma soprattutto dimostrando di avere un gioco brioso, propositivo e non sempre sbaraglino dedito ad aspettare solo un errore avversario", ha chiosato Ravezzani.