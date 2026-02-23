Nel pomeriggio di ieri, il Milan ha ospitato il Parma di Carlos Cuesta a an Sironel match valido per la 26esima giornata di Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno perso 1-0 grazie ad un gol, molto discusso, di Troilo, mettendo un punto alla striscia di imbattibilità durata ben 24 partite. Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport 24, durante Sky Calcio Club ha voluto spendere alcune parole sull'azione legata al gol del Parma, rivista al VAR dall'arbitro Piccinini. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, De Grandis: "Valenti? Fa marcia indietro e tocca Maignan: è ostruzione"
Le parole di Stefano De Grandis sul gol del Parma: "È vero che per far sì che sia fallo il giocatore si deve muovere verso il portiere. C’è un piccolo movimento di Valenti che fa marcia indietro e tocca Maignan: è blanda ma è ostruzione. Siccome l’arbitro lo vede, questo è un classico fallo che deve essere gestito in campo. Non guarda la palla e lo scherma.
