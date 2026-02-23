Nel pomeriggio di ieri, il Milan ha ospitato il Parma di Carlos Cuesta a an Sironel match valido per la 26esima giornata di Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno perso 1-0 grazie ad un gol, molto discusso, di Troilo , mettendo un punto alla striscia di imbattibilità durata ben 24 partite. Stefano De Grandis , giornalista e opinionista di Sky Sport 24, durante Sky Calcio Club ha voluto spendere alcune parole sull'azione legata al gol del Parma , rivista al VAR dall'arbitro Piccinini. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Stefano De Grandis sul gol del Parma: "È vero che per far sì che sia fallo il giocatore si deve muovere verso il portiere. C’è un piccolo movimento di Valenti che fa marcia indietro e tocca Maignan: è blanda ma è ostruzione. Siccome l’arbitro lo vede, questo è un classico fallo che deve essere gestito in campo. Non guarda la palla e lo scherma.