Nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il match perso contro il Parma di Cuesta grazie ad un gol di Troilo, molto discutibile. Ma non è tutto: arrivata la risposta agli esami clinici di Gabbia e delle novità riguardanti l'operazione alla mandibola di Loftus-Cheek. Spazio, però, anche al mercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, respiro di sollievo: Gabbia ok. Come sta Loftus-Cheek? Ecco il bomber per l’attacco!
ULTIME MILAN NEWS
Milan, respiro di sollievo: Gabbia ok. Come sta Loftus-Cheek? Ecco il bomber per l’attacco!
Ecco le notizie più importanti del Milan della giornata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026: tra Serie A e...