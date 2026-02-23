Nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il match perso contro il Parma di Cuesta grazie ad un gol di Troilo, molto discutibile. Ma non è tutto: arrivata la risposta agli esami clinici di Gabbia e delle novità riguardanti l'operazione alla mandibola di Loftus-Cheek. Spazio, però, anche al mercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA