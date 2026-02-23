Non intendono placarsi le polemiche legate alla gestione delle partite da parte degli arbitri italiani. Giorni fa circolava una notizia legata al malcontento del Milan riguardo alcune scelte arbitrali prese. Nella serata di ieri, i rossoneri di Allegri hanno ospitato a San Siro il Parma di Carlos Cuesta . Dopo ben 24 risultati utili consecutivi, la striscia d'imbattibilità si è arresta a causa del gol vittoria, molto discusso, di Troilo . A parlare del tema è stato, tramite il suo profilo X, Fabio Ravezzani , giornalista e direttore di Telelombardia. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Fabio Ravezzani dopo la partita di ieri contro il Parma: Il Milan (Furlani?) 5 giorni fa sussurra alla Gazzetta di aver chiamato <I vertici Aia>. Mossa per farsi ben volere da tifosi e Gazzetta stessa. Ma Rocchi non ha ricevuto chiamate, Zappi è destituito da tempo. A chi ha telefonato il Milan? E ieri gli effetti si son visti…