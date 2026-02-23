Si sperava in un match migliore per l'esordio del nostro Fourth Kit. Una mazzata guardando la vetta, ora a -10. Seppur l'obiettivo da sempre dichiarato sia e rimanga la qualificazione in Champions League. In tal senso almeno consolano i passi falsi nello stesso weekend di alcune dirette concorrenti. Dopo la 26ª giornata di Serie A il Diavolo resta ancorato alla quota di 54 punti, in seconda posizione in classifica e con un vantaggio di +4 rispetto al Napoli (in attesa della Roma). Periodo delicato, serve metterselo alle spalle. È un boccone amaro da digerire, ma bisogna farlo per ripartire subito e migliorare la prestazione nel suo complesso. Domenica 1° marzo alle 12.30 il Milan sarà di scena a domicilio della Cremonese. Rialzarsi, crederci.
LA CRONACA
Inizio col brivido, al 2' Valeri mette in mezzo per Pellegrino: girata di prima e pallone di poco a lato. All'11' Loftus-Cheek è costretto a uscire dopo uno scontro con Corvi. Ispirato e pericoloso Jashari: al 17' mancino debole in mischia e al 22' botta dalla distanza, sempre attento il portiere; in precedenza, al 21' ci aveva provato (invano) anche Pulisic. Possesso e accelerazioni: al 31' Leão stacca di testa impegnando Corvi dopo la punizione di Modrić, al 35' la deviazione sottomisura di Pulisic - servito da Saelemaekers - viene ancora respinta dal portiere. Al 38' Maignan blocca su Strefezza. Che occasione al 42' quando Bartesaghi pennella per Rabiot, sponda aerea per Pulisic il quale calcia da buonissima posizione scheggiando il palo.
Ricomiciamo a spingere senza sosta: al 51' Rabiot strozza troppo il sinistro, al 54' Leão viene anticipato da Corvi e poi Pulisic rimpallato in modo provvidenziale da Troilo. Traversone di Bernabé al 58' e piccolo rischio risolto da Maignan. La gara è a senso unico, attaccano solo i rossoneri. Ad un passo dal gol al 64' quando Leão riceve in area da Rabiot e al volo in scivolata colpisce in pieno il palo interno. Al 68' punizione alta di Nicolussi. Al 75' incornata imprecisa di Pavlović su suggerimento di Bartesaghi. All'84' l'episodio che cambia e decide il verdetto: sugli sviluppi di angolo, Troilo spizza e segna. Piccinini non convalida, sanzionando un'ostruzione su Mike, ma poi dà gol dopo essere andato al VAR. Nel finale molto caos: né Füllkrug né Rabiot riescono a concretizzare. Milan-Parma 0-1.
IL TABELLINO
MILAN-PARMA 0-1
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (40'st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari) (40'st Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (17'st Pavlović); Pulisic (17'st Füllkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (14'st Nicolussi), Keita, Ordoñez (14'st Sørensen), Valeri; Strefezza (31'st Ondrejka), Pellegrino (48'st Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.
Arbitro: Piccinini di Forlì.
Gol: 39'st Troilo (P).
Ammoniti: 32' Saelemaekers (M), 3'st Troilo (P), 7'st Leão (M).
