(Fonte acmilan.com) - È una serata amara per il Milan, che inaspettatamente va ko a San Siro perdendo 0-1 con il Parma. Un esito negativo, dopo una gran mole di gioco prodotta che però non ha mai portato al gol. Non aver segnato è stato un problema, essere andati sotto all'84' ancora peggio e ha determinato questo stop, inaspettato e pesante. I rossoneri in generale sono stati spesso frenetici, non molto lucidi: ci hanno provato, hanno creato tanto prendendo anche un palo (Leão) nella ripresa, ma sono mancati in cinismo. Mai in sofferenza, comunque sorpresi da Troilo su calcio d'angolo. Dopo il Como ci voleva un immediato rilancio, invece arriva la sconfitta che mancava da agosto, sempre in casa.