Allegri cambia tutto? Analisi Milan-Parma 0-1: poca qualità col catenaccio

Tutti dicono che anche in Milan-Parma i rossoneri hanno giocato male e che gli episodi arbitrali sono solo una scusa. È vero, ma solo in parte. Per la prima volta gli uomini di Massimiliano Allegri hanno fatto riaggressione, hanno schiacciato l'avversario. Non hanno rischiato nulla e hanno fallito un paio di occasioni. Il problema sta dunque nella qualità dei giocatori. Troppi errori nell'ultimo passaggio, che si traducono in tante occasioni fallite ancora prima che nascano realmente. La fase difensiva, dunque, è stata fatta bene. Ciò che è mancata è la fase offensiva. Manca qualcosa, alcune caratteristiche, che permettano di sbloccare anche queste partite, in cui tutte fanno fatica, ma poi le vincono sempre. Nel video qui sotto il nostro match analyst Mattia Pellé ha analizzato la sfida col supporto delle immagini e ci ha spiegato tutto nel dettaglio.