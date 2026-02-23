Milan, Criscitiello: 'Nessuno chiedeva ad Allegri lo scudetto, ma...'

Milan, Criscitiello commenta la lotta scudetto—
"La Serie A chiusa a febbraio è un grave danno per tutto il sistema che rischia di perdere appeal e interesse. Il calo del Milan, improvviso e pericoloso nonostante il solo famoso impegno a settimana, annulla anche l’attesa per il derby dell’8 marzo. Il Milan consegna lo scudetto all’Inter che vincerà il tricolore senza aver fatto nulla di particolare, anzi, vincerà nonostante i tanti scontri diretti persi".
