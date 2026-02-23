Milan, Criscitiello: 'Nessuno chiedeva ad Allegri lo scudetto, ma...'

La sconfitta del Milan contro il Parma permette all' Inter di allungare a +10 sui rossoneri. A 12 partite dalla fine del campionato, il distacco dai nerazzurri sembra irrecuperabile. In merito alla lotta per lo scudetto e al momento di forma della squadra di Allegri si è espresso anche Michele Criscitiello. Vediamo, di seguito, il commento del direttore di 'Sportitalia' nel suo editoriale.

Le parole di Criscitiello sul crollo del Milan

"Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. Ma questa non è una novità. Nessuno chiedeva ad Allegri di vincere lo scudetto ma senza coppe aveva l’obbligo di arrivare fino in fondo e di non uscire dalla corsa scudetto così presto".