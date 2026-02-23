Milan, Criscitiello: 'Nessuno chiedeva ad Allegri lo scudetto, ma...'

Pianeta Milan
Michele Criscitiello, direttore di 'Sportitalia', commenta la lotta scudetto e il crollo del Milan nelle ultime partite. Ecco le parole rilasciate nel suo editoriale
Redazione PM

La sconfitta del Milan contro il Parma permette all'Inter di allungare a +10 sui rossoneri. A 12 partite dalla fine del campionato, il distacco dai nerazzurri sembra irrecuperabile. In merito alla lotta per lo scudetto e al momento di forma della squadra di Allegri si è espresso anche Michele Criscitiello. Vediamo, di seguito, il commento del direttore di 'Sportitalia' nel suo editoriale.

"Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. Ma questa non è una novità. Nessuno chiedeva ad Allegri di vincere lo scudetto ma senza coppe aveva l’obbligo di arrivare fino in fondo e di non uscire dalla corsa scudetto così presto".

"La Serie A chiusa a febbraio è un grave danno per tutto il sistema che rischia di perdere appeal e interesse. Il calo del Milan, improvviso e pericoloso nonostante il solo famoso impegno a settimana, annulla anche l’attesa per il derby dell’8 marzo. Il Milan consegna lo scudetto all’Inter che vincerà il tricolore senza aver fatto nulla di particolare, anzi, vincerà nonostante i tanti scontri diretti persi". 

