Milan, quando manca Gabbia la difesa trema: il dato emerso dopo il Parma

Durante il riscaldamento di Milan-Parma, Matteo Gabbia è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare. La difesa rossonera era già priva di Strahinja Pavlovic, entrato in campo soltanto nei minuti finali. Il centrale serbo non è ancora al top della condizione dopo l'infortunio rimediato contro il Como nel contatto con Van Der Brempt. Allegri è stato costretto a schierare una linea inedita composta da Tomori, De Winter e Bartesaghi.
Milan, l’assenza di Gabbia pesa come un macigno: il dato che accende l’allarme dopo la sconfitta con il Parma
La statistica emersa al termine di Milan-Parma, 26ª giornata del campionato di Serie A, evidenzia l'importanza di Matteo Gabbia in campo: senza di lui il Diavolo crolla
Milan, senza Gabbia tre sconfitte in quattro partite—
Al termine della sfida contro il Parma emerge un dato curioso. Senza Gabbia in campo, il Milan ha perso tre delle quattro partite disputate. Prima dell’assenza contro i gialloblù, il difensore aveva saltato la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, match in cui i rossoneri sono stati sconfitti per 2-0. Non era presente nemmeno nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio, vinto dai biancocelesti per 1-0. L’unica vittoria del Diavolo senza Gabbia risale al 28 dicembre, il 3-0 di San Siro contro il Verona.
