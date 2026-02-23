Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, l’assenza di Gabbia pesa come un macigno: il dato che accende l’allarme dopo la sconfitta con il Parma

ULTIME MILAN NEWS

Milan, l’assenza di Gabbia pesa come un macigno: il dato che accende l’allarme dopo la sconfitta con il Parma

Milan, quando manca Gabbia la difesa trema: il dato emerso dopo il Parma
La statistica emersa al termine di Milan-Parma, 26ª giornata del campionato di Serie A, evidenzia l'importanza di Matteo Gabbia in campo: senza di lui il Diavolo crolla
Redazione PM

Durante il riscaldamento di Milan-Parma, Matteo Gabbia è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare. La difesa rossonera era già priva di Strahinja Pavlovic, entrato in campo soltanto nei minuti finali. Il centrale serbo non è ancora al top della condizione dopo l'infortunio rimediato contro il Como nel contatto con Van Der Brempt. Allegri è stato costretto a schierare una linea inedita composta da Tomori, De Winter e Bartesaghi.

Milan, senza Gabbia tre sconfitte in quattro partite

—  

LEGGI ANCHE: Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste >>>

Al termine della sfida contro il Parma emerge un dato curioso. Senza Gabbia in campo, il Milan ha perso tre delle quattro partite disputate. Prima dell’assenza contro i gialloblù, il difensore aveva saltato la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, match in cui i rossoneri sono stati sconfitti per 2-0. Non era presente nemmeno nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio, vinto dai biancocelesti per 1-0. L’unica vittoria del Diavolo senza Gabbia risale al 28 dicembre, il 3-0 di San Siro contro il Verona.

Leggi anche
Criscitiello: “Il Milan consegna lo scudetto all’Inter. Allegri è uscito dalla corsa...
Milan, la Curva Sud: “Preferiamo il silenzio della dirigenza alle parole di Scaroni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA