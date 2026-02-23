Milan, quando manca Gabbia la difesa trema: il dato emerso dopo il Parma

Durante il riscaldamento di Milan-Parma, Matteo Gabbia è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare. La difesa rossonera era già priva di Strahinja Pavlovic, entrato in campo soltanto nei minuti finali. Il centrale serbo non è ancora al top della condizione dopo l'infortunio rimediato contro il Como nel contatto con Van Der Brempt. Allegri è stato costretto a schierare una linea inedita composta da Tomori, De Winter e Bartesaghi.