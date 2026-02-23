Io li chiamerò tutti tecnicamente inadeguati. Ieri Piccinini è stato tecnicamente inadeguato, perché su Rubén Loftus-Cheek c'è una entrata incredibile di Corvi che è calcio di rigore. Loftus-Cheek ci rimette un osso e i denti.

Cosa fa l'arbitro? Fischia fallo di Loftus-Cheek. Io vi ricordo che per molto meno, due anni fa, Mike Magnan fu espulso a Genova con il presidente dell'allora Genova, Zangrillo, anche un primario di primo livello, che definì Maignan un assassino. Che cos'è allora Corvi dopo l'entrata di ieri? E ovviamente non sto colpevolizzando il ragazzo.

Si sbaglia in campo, si esce, ma ci si prende la responsabilità sportiva dei suoi interventi. Quello è calcio di rigore. Sul gol di Troilo ci sono due falli. Uno su Maignan e uno su Bartesaghi.

Ieri Rafa Leao nel post partita mette una storia. Il gol annullato in Milan-Sassuolo era il gol del 3 a 1, e il Milan avrebbe due punti in più. E il Milan ha solo i 54 punti per colpa degli arbitri, forse anche per colpa degli arbitri.

Il Milan ha perso ieri solo per colpa dell'arbitro? No. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando di arbitri? No. Il Milan viene derubato di questo scudetto? Non arrivo a dire questo, ma probabilmente mi piacerebbe giocare con lo stesso regolamento degli altri.

Tutto qui. E questo tipo di discorso non lo deve fare Francesco Letizia su Sport Italia, non lo deve fare il nostro amico Stefano Bressi su Sport Italia o su Pianeta Milan. Lo deve fare l'amministratore delegato del Milan, davanti alle telecamere di chi detiene i diritti nei post partita.

Lo deve fare il presidente del Milan Paolo Scaroni, invece di dire che deve imparare da marotta, deve difendere i milanisti. Lo deve fare il direttore sportivo in Italia, perché l'anno scorso è stato detto che il Milan non aveva un direttore sportivo per fare queste cose. Quest'anno ce l'ha e non sono state fatte."