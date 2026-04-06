Continua la stagione del Milan e continuano anche le voci di calciomercato in vista dell'estate che potrebbe essere molto intensa per i rossoneri. Tra i ruoli che il Diavolo potrebbe rinforzare investendo molto resta il difensore centrale, tanto che si continua a parlare di Mario Gila della Lazio. Occhio però anche ad altri nomi interessanti del campionato di Serie A.
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Scalvini pallino di Allegri: il Milan ci prova. Pronta questa offerta
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, Scalvini pallino di Allegri: il Milan ci prova. Pronta questa offerta
Calciomercato Milan, non solo Mario Gila per la difesa: i rossoneri starebbero seguendo anche Giorgio Scalvini dell'Atalanta. I dettagli da calciomercato.it
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il Milan sarebbe interessato anche a Giorgio Scalvini difensore dell'Atalanta che sarebbe un pallino di Allegri. L'allenatore rossonero infatti l'avrebbe voluto anche ai tempi della Juventus. Quanto potrebbe costare Scalvini? Secondo il sito specializzato il difensore potrebbe costare circa 35 milioni di euro anche se l’intenzione del Milan sarebbe quella di offrirne circa 28 il giovane difensore italiano. Cifra comunque importante per i parametri del Diavolo. Scalvini sarebbe un colpo interessante sia per il presente che per il futuro visto che ha già tanta esperienza in Serie A ed è ancora un classe 2003.
© RIPRODUZIONE RISERVATA