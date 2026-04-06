Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il Milan sarebbe interessato anche a Giorgio Scalvini difensore dell'Atalanta che sarebbe un pallino di Allegri. L'allenatore rossonero infatti l'avrebbe voluto anche ai tempi della Juventus. Quanto potrebbe costare Scalvini? Secondo il sito specializzato il difensore potrebbe costare circa 35 milioni di euro anche se l’intenzione del Milan sarebbe quella di offrirne circa 28 il giovane difensore italiano. Cifra comunque importante per i parametri del Diavolo. Scalvini sarebbe un colpo interessante sia per il presente che per il futuro visto che ha già tanta esperienza in Serie A ed è ancora un classe 2003.