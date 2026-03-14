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Pulisic, fiducia totale di Allegri. Per il rinnovo discorsi fermi, ma il Milan …

Pulisic, fiducia totale di Allegri. Per il rinnovo discorsi fermi, ma il Milan ...
Rinnovo Milan, Pulisic e la dirigenza rossonera dovrebbero tornare a parlare dopo il Mondiale negli USA. Allegri ha massimo fiducia. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Contro la Lazio Allegri dovrebbe puntare di nuovo sulla coppia Leao-Pulisic in attacco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' lo staff tecnico e l'allenatore del Milan avrebbero piena fiducia nell'attaccante statunitense con Allegri che lo avrebbe costantemente protetto. Contro l'Inter ci sarebbero stati segnali di miglioramento fisico: giocando di meno è comunque stato al top per chilometri percorsi (più di 11). Dati che sarebbero stati presi in considerazione a Milanello. Pulisic sarebbe sulla via giusta per tornare al massimo. Per Allegri mancherebbe solo il gol per sbloccarlo del tutto.

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E per il futuro? Secondo il quotidiano Pulisic farà i conti con il Milan e il suo procuratore dopo il Mondiale. Il club si sentirebbe al riparo visto che può allungare il contratto fino al 2028 attivando un'opzione già presente nel vecchio accordo, ma i dialoghi per il rinnovo si sarebbero fermati e in Inghilterra parlano dell'interesse del Manchester United. Il Milan sarebbe disposto a trattare con Pulisic sperando di trovare un accordo per il rinnovo e l'attaccante non avrebbe mostrato segnali di sofferenza a Milano.

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