Contro la Lazio Allegri dovrebbe puntare di nuovo sulla coppia Leao-Pulisic in attacco . Come scrive 'Il Corriere dello Sport' lo staff tecnico e l'allenatore del Milan avrebbero piena fiducia nell'attaccante statunitense con Allegri che lo avrebbe costantemente protetto. Contro l'Inter ci sarebbero stati segnali di miglioramento fisico : giocando di meno è comunque stato al top per chilometri percorsi (più di 11). Dati che sarebbero stati presi in considerazione a Milanello. Pulisic sarebbe sulla via giusta per tornare al massimo. Per Allegri mancherebbe solo il gol per sbloccarlo del tutto.

E per il futuro? Secondo il quotidiano Pulisic farà i conti con il Milan e il suo procuratore dopo il Mondiale. Il club si sentirebbe al riparo visto che può allungare il contratto fino al 2028 attivando un'opzione già presente nel vecchio accordo, ma i dialoghi per il rinnovo si sarebbero fermati e in Inghilterra parlano dell'interesse del Manchester United. Il Milan sarebbe disposto a trattare con Pulisic sperando di trovare un accordo per il rinnovo e l'attaccante non avrebbe mostrato segnali di sofferenza a Milano.