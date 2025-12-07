"Allegri ci permette di essere lì, l'umiltà è sinonimo di intelligenza e Allegri lo è. Nell'anno scudetto giocava con Robinho, Pato, Ibrahimovic, Boateng. Datevi giocatori bravi e vi farà divertire", conclude Pellegatti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan nel suo video su 'YouTube'. Ecco le sue parole sul mercato in particolare: "Non voglio pensare che non aiutino Allegri lasciandolo senza bomber. Ci serve un attaccante alto e forte, fisico. E' troppo importante. Pensate a 36 anni Aubameyang che con il Marsiglia segna gol importanti. De Zerbi non si è vergognato di avere un giocatore del genere. Non voglio pensare che non aiutini Allegri è un mio cruccio".
Poi il giornalista parla così a chi ritiene il gioco di Allegri non bello da vedere: "Allegri conosce, sa il valore della sua rosa. Sa che ha dei valori, ma anche delle mancanze, siamo sempre borderline basta perdere un paio di giocatori".
"Allegri ci permette di essere lì, l'umiltà è sinonimo di intelligenza e Allegri lo è. Nell'anno scudetto giocava con Robinho, Pato, Ibrahimovic, Boateng. Datevi giocatori bravi e vi farà divertire", conclude Pellegatti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA