Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero molto interessati al classe 2007 del Bayern Monaco Adin Licina. Le novità da Marco Guidi giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'
Il Milan lavora per il calciomercato con un occhio anche per il futuro. Il primo colpo di gennaio dovrebbe essere il giovane terzino Arizala, mentre oggi 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di un interesse per un talento offensivo del Bayern Monaco ovvero Adin Licina esterno offensivo classe 2007. Il giornalista proprio de la rosea Marco Guidi è stato intervistato da Carlo Pellegatti parlando anche del talento del Bayern. Ecco l'estratto da 'YouTube'.
"E' un ragazzo molto giovane del 2007. Ha fatto il ritiro con la prima squadra del Bayern Monaco, ma spazio in attacco non c'è. Non è un giocatore fisico, ma è molto tecnico. Il Milan lo seguiva da quando aveva quindici, sedici anni. Sarebbe un acquisto con prospettiva futura. Se arrivasse subito difficilmente lo vedrei in prima squadra. Il suo agente ha ricevuto chiamate da Juve, Inter, Sporting e Real Sociedad".