Pellegatti: “Vi garantisco, Allegri ha chiesto due rinforzi”. Thiago Silva possibile per il Milan?

Mercato Milan, Carlo Pellegatti ha parlato delle possibile mosse invernali del club rossonero. Secondo il giornalista Allegri ha chiesto due possibili rinforzi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan in vista di gennaio: "Massimiliano Allegri, ve lo posso garantire, ha chiesto uno/due rinforzi a gennaio. Un attaccante sicuramente, robusto e forte". Parla così il tifoso del Milan su 'YouTube': "Mi hanno assicurato che hanno già individuato i candidati".

Pellegatti continua: "L'altro giocatore desiderato sarebbe il difensore centrale. Thiago Silva sarebbe un grande regalo per il Milan, ma questi giorni sono quelli delle fantasie. Purtroppo una fantasia inesistente: non rientra nei piani questa operazione nostalgia". Poi il giornalista avverte il Milan: "Non giochiamo con il fuoco con Gabbia, c'è solo lui come leader della difesa. Un difensore centrale credo che il Milan la stia monitorando, ma la priorità di Allegri per gennaio è l'attaccante".

Vedremo se il Milan penserà davvero a questi due colpi a gennaio. Il club potrebbe decidere di intervenire sul mercato anche in base ai risultati di queste settimane.

