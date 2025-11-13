Mercato Milan, Carlo Pellegatti ha parlato delle possibile mosse invernali del club rossonero. Secondo il giornalista Allegri ha chiesto due possibili rinforzi

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan in vista di gennaio: "Massimiliano Allegri, ve lo posso garantire, ha chiesto uno/due rinforzi a gennaio. Un attaccante sicuramente, robusto e forte". Parla così il tifoso del Milan su 'YouTube': "Mi hanno assicurato che hanno già individuato i candidati".