Pellegatti: “Mateta? Peccato era un giocatore che poteva servire al Milan”

Pellegatti continua con la sua analisi pubblicata su 'Instagram': "Ci si fanno sempre le stesse domande: ma saperlo prima? Dopo 7 mesi un altro problema come quello di Boniface. Certo il Milan ha evitato di prendere un giocatore che secondo il medico non dà tutte le garanzie possibili, soprattutto nella continuità. Il Milan lo avrebbe preso anche per giocare in Europa la prossima stagione e non sembra in grado di giocare ogni tre giorni. Peccato era un giocatore che poteva servire al Milan. Milan che era partito chiedendo un difensore, rimane solo con Fullkrug. Così è".