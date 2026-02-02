Pianeta Milan
Pellegatti: “Mateta? Peccato era un giocatore che poteva servire al Milan”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del mancato arrivo di Mateta al Milan in queste ultime ore di calciomercato invernale. Ecco le sue parole dai social
"Il trasferimento di Mateta è saltato. Doveva essere l'attaccante di riferimento del presente e del futuro". Il giornalista Carlo Pellegatti commenta così il mancato arrivo di Mateta in rossonero, saltato per problemi al ginocchio della punta: "Già ieri sera era trapelata la possibilità che potesse saltare il trasferimento. La visita oggi di un medico del Milan ha confermato che le condizioni del ginocchio non avrebbero permesso la chiusura della trattativa".

Pellegatti continua con la sua analisi pubblicata su 'Instagram': "Ci si fanno sempre le stesse domande: ma saperlo prima? Dopo 7 mesi un altro problema come quello di Boniface. Certo il Milan ha evitato di prendere un giocatore che secondo il medico non dà tutte le garanzie possibili, soprattutto nella continuità. Il Milan lo avrebbe preso anche per giocare in Europa la prossima stagione e non sembra in grado di giocare ogni tre giorni. Peccato era un giocatore che poteva servire al Milan. Milan che era partito chiedendo un difensore, rimane solo con Fullkrug. Così è".

