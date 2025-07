"I dirigenti del Milan e Allegri stanno valutando la posizione di Okafor, sembra destinato a partire, ma potrebbe restare per completare il pacchetto offensivo rossonero". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del calciomercato del Milan: il possibile destino di Okafor e la telenovela Jashari. Le ultime novità spiegate nel video su 'YouTube': "Per Jashari si attende la risposta ufficiale che ancora non c'è, anche se dal Belgio fanno trapelare che ci sia no. Il Milan resiste e fa decantare la cosa, convinto del ragazzo e si fida".