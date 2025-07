Calciomercato Milan, Pellegatti svela l’offerta reale per Jashari

La parentesi su Arokodare — "Come vi ho detto ieri, è l'ultima offerta. Il Bruges ieri ha battuto il Genk, dove non ha giocato Arokodare. Ve lo abbiamo segnalato già da qualche settimana ma mi hanno confermato che non rientra nei piani del Milan, soprattutto perché il Milan quest'anno sull'attaccante vuole cercare di andare sul sicuro. Arokodare potrebbe diventare un grande giocatore, ma oggi è ancora un giocatore di prospetto, non di certezze. Arokodare potrebbe andare all'Atalanta ed è per questo motivo che ieri, nella vittoriosa partita del Bruges proprio sul Genk, non ha giocato".

A quando la risposta del Bruges per Jashari? — "Allora, dopo la partita, i dirigenti del Bruges hanno esaminato l'offerta e speravo che oggi potessero dare una risposta. Ma sembra che verrà data solamente, insopportabilmente, nei prossimi giorni. È una cosa incredibile. Credo che per il Milan si tratti dell'ultima offerta. Anche il ragazzo, che ha spinto per un ulteriore piccolo ritocco all'offerta, ha detto 'avete fatto il possibile, io faccio il possibile perché non voglio andare in altri club' e adesso la risposta al Bruges".

"Il Bruges - come trapela negli ambienti degli agenti e dei procuratori - dopo questa offerta del Milan, come sembra abbia fatto in precedenza, sembra che torni alla carica con qualche club di Premier per cercare di vendere lì a 40 milioni il giocatore".

L'amore di Jashari per il Milan — "Piccolo problema: il giocatore Jashari non vuole assolutamente nessun'altra squadra. O rimane lì oppure verrà al Milan perché il suo unico grande desiderio - da vecchio tifoso del Milan che partiva con il papà della Svizzera per venire a San Siro a vedere il suo Milan - il suo desiderio è solo il Milan. Ecco perché nel video di ieri l'ho paragonato a Sandro Tonali. Sono svisceratamente innamorati del loro caro Milan e per questo Jashari vuole venire al Milan. Vedremo la risposta nei prossimi giorni".

"Il Milan ha chiuso con i rialzi, non vuole più andare avanti e speriamo che il ragazzo venga accontentato, che il Milan venga accontentato. Il Bruges farà dei tentativi ancora e poi darà una risposta. Igli Tare si sforza di dire che i rapporti sono buoni. Certo che il Milan non è contento di come si sia comportato il Bruges anche nelle offerte precedenti. Spesso dopo l'offerta non dando una risposta rapida e purtroppo si va avanti con questa telenovela".

Il pensiero di Pellegatti — "E' vero, ero sicuro che Jashari venisse al Milan, ve l'ho scritto, perché pensavo proprio che il Milan con questi 35,5 milioni (con 2 di bonus) chiudesse la questione. E invece no. Se andiamo a 35 vogliono 36, se andiamo a 36 vogliono andare a 40, se andiamo a 40 vogliono ancora di più. Non c'è nulla da fare, speriamo. Sapete che sono stato critico: 'manca un milione, ma dateglielo. Avete guadagnato 20 milioni con Pobega, con Emerson...'. Però mi sono convinto che il Milan ha fatto di tutto. Si è comportato da squadra che voleva fortemente il giocatore".

"Poi se si cozza contro i dirigenti del Bruges che non danno una risposta, non danno una risposta positiva e chiedono sempre più denaro... Va bene, facciamocene una ragione. Speriamo che venga a San Siro, ovviamente, Jashari, un vecchio cuore. Aspettiamo la risposta del Bruges, sperando che sia una risposta positiva. Il Milan ha fatto tutto quello che doveva. Il problema temiamo, temono, è che se gli diamo un milione e mezzo non ci danno il giocatore, ne vogliono due in più. Così è sempre stato, quindi vedremo che cosa succederà".