Pedullà: “Romagnoli ha detto no ad un club inglese, ha scelto la Lazio”

Alessio Romagnoli ha scelto: vuole la Lazio. Il difensore fresco campione d'Italia non proseguirà la sua avventura nel Milan in quanto vorrebbe vestire solo la maglia biancoceleste a partire dalla prossima stagione. Secondo Alfredo Pedullà, l'ormai ex capitano rossonero avrebbe rifiutato un'offerta di un club inglese.