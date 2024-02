Panchina Milan, De Zerbi sfuma? Piace al Bayern Monaco

La panchina del Milan resta uno degli argomenti più caldi del momento. Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo, piace al Bayern Monaco

La panchina del Milan resta uno degli argomenti più caldi del momento. Stefano Pioli potrebbe restare anche nella prossima stagione, ma sono tanti i nomi che si stanno facendo: da Conte, passando per Lopetegui fino ad arrivare a Thiago Motta (ECCO QUANTO SAPPIAMO). Tra i nomi fatti, c'è anche quello di Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo, ora in forza al Brighton. De Zerbi ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026, ma anche una clausola da tredici milioni di euro che gli permetterebbe di liberarsi la prossima estate. Di recente, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del possibile arrivato dell'allenatore al Milan (LEGGI QUI). Dalla Germania, però, arrivano altre notizie.