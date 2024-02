Allenatore Milan 2024-25: ecco il borsino. Lopetegui out | PM News

Chi sarà l'allenatore del Milan nella prossima stagione? Benchè ancora molto presto, il toto nomi per la panchina rossonera 2024-25 si sta animando sempre di più. Come vi abbiamo sempre spiegato, la candidatura al momento più forte resta quella di Thiago Motta , quest'anno alla guida del Bologna. Ciò non vuol dire che sarà per forza lui il prescelto, ma che attualmente ha grosse possibilità. Sicuramente resterà fino alla fine nella short list della società, che punta a prendere una decisione verso aprile.

Allenatore AC Milan 2024-25: scelta verso Aprile

Perchè Aprile? Perchè - come vi abbiamo raccontato più volte - è in Primavera che tutte le squadre cominceranno a programmare concretamente la stagione successiva, confermando o salutando i rispettivi tecnici. Quindi occorrerà aspettare fino ad allora per avere un quadro completo della situazione, in modo da scegliere il miglior candidato possibile. Ci sono allenatori oggi occupati che domani potrebbero non esserlo (vedi Allegri o Luis Enrique, per fare due nomi) e che potrebbero essere presi in considerazione.