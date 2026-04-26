Continuano le voci di calciomercato per quanto riguarda il Milan: i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di giocatori interessanti per le prossime stagioni, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Matematicamente parlando, mancano solo 7 punti in 5 giornate di campionato alla squadra di Allegri per tornare a giocare la massima competizione europea. Negli ultimi giorni, oltre al possibile arrivo di Goretzka, si è parlato anche di un interessamento a Fagioli della Fiorentina per il centrocampo rossonero.
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Moretto sul centrocampo: “Si sta parlando tanto di Fagioli al Milan, ma …”
Calciomercato Milan, a centrocampo i rossoneri potrebbero pensare anche all'arrivo di Fagioli della Fiorentina. Ecco le ultime novità da Matteo Moretto su 'YouTube'
Ne ha parlato anche il giornalista Matteo Moretto. Ecco i suoi aggiornamenti su 'YouTube': "Si sta parlando tanto di Fagioli al Milan e a tante altre squadre. Vi ribadisco che Fagioli resta il punto fermo della Fiorentina e il punto da cui si vuole ripartire. Paratici non vuole liberarsi del centrocampista, salvo offerte fuori mercato. Non vi dico che resta incedibile, perché oggi nessuno lo è, ma resta il cardine della Fiorentina che verrà".
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