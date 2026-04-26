Moretto sul centrocampo: 'Si sta parlando tanto di Fagioli al Milan, ma ...'

Ne ha parlato anche il giornalista Matteo Moretto. Ecco i suoi aggiornamenti su 'YouTube': "Si sta parlando tanto di Fagioli al Milan e a tante altre squadre. Vi ribadisco che Fagioli resta il punto fermo della Fiorentina e il punto da cui si vuole ripartire. Paratici non vuole liberarsi del centrocampista, salvo offerte fuori mercato. Non vi dico che resta incedibile, perché oggi nessuno lo è, ma resta il cardine della Fiorentina che verrà".