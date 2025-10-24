Adriano Galliani potrebbe davvero tornare al Milan? L'ex dirigente rossonero e del Monza al momento è libero. Ecco le novità dal giornalista Matteo Moretto

Il Milan ha iniziato molto bene la sua stagione: la squadra rossonera, in questo momento, è in testa alla Serie A con 16 punti. Il Diavolo tornerà in campo questa sera contro il Pisa per la partita valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Non solo campo, si parla anche del futuro del Diavolo. Adriano Galliani, ex dirigente del Monza e del Milan , è stato associato tantissime volte ai rossoneri. Può davvero tornare? Il giornalista Matteo Moretto ha detto le ultime novità sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

"È un momento di riflessione per Galliani. In estate ci sono state intese verbali col Milan, però questo ritorno fino ad ora non si scalda fino ad arrivare alle firme. Si è inserita la FIFA, che ha presentato una proposta importante a Galliani e sta insistendo molto".