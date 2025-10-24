Calciomercato Milan, contatti concreti per Kim: duello con l'Inter?

Il Milan potrebbe già pensare alla prossima sessione di mercato. I rossoneri, infatti, potrebbero essere concentrati per chiudere qualche colpo importante per Massimiliano Allegri in vista di questa e anche delle prossime stagioni. In estate, forse, la dirigenza rossonera non è riuscita a chiudere tutti i buchi. In difesa sono arrivati due giovani dalle grandi prospettive come De Winter e Odogu, ma è mancato forse il grande colpo, un giocatore d'esperienza.
Kim il primo obiettivo del mercato del Milan? Contatti concreti. E l’Inter …
Al momento De Winter fa il cambio di Tomori e Pavlovic, ma nessuno riesce a dare fiato al centrale Gabbia. A gennaio il Milan potrebbe seriamente provarci per Kim del Bayern Monaco, lo riporta SportBild. Sul giocatore coreano ex Napoli, però, ci sarebbe anche un interesse dell'Inter. Entrambe le milanesi, si legge, avrebbero avviato contatti concreti con l'entourage di Kim Min Jae. Secondo il quotidiano tedesco le due società milanesi avrebbero disponibilità economiche per chiudere l'operazione a gennaio.
Da capire come risolvere l'eventuale problema ingaggio, visto che Kim guadagna 9 milioni di euro.
