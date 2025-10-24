Calciomercato Milan, contatti concreti per Kim: duello con l'Inter?

Il Milan potrebbe già pensare alla prossima sessione di mercato. I rossoneri, infatti, potrebbero essere concentrati per chiudere qualche colpo importante per Massimiliano Allegri in vista di questa e anche delle prossime stagioni. In estate, forse, la dirigenza rossonera non è riuscita a chiudere tutti i buchi. In difesa sono arrivati due giovani dalle grandi prospettive come De Winter e Odogu, ma è mancato forse il grande colpo, un giocatore d'esperienza.