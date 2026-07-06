Niente da fare per Virgil van Dijk? Negli ultimi giorni il nome del centrale olandese ha preso sempre più piede nelle voci di mercato che aleggiano intorno al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di difensori centrali e il capitano del Liverpool sarebbe un sogno che porterebbe ulteriore entusiasmo nell'ambiente.

Van Dijk ha un solo anno di contratto rimanente con i "Reds", ma questo sembra non aver influito sui piani degli inglesi per il futuro del loro giocatore simbolo: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il futuro del centrale olandese sarà ancora a Liverpool.

"Io capisco che van Dijk possa essere il sogno dei tifosi del Milan, dato che stiamo parlando di uno dei migliori difensori al mondo e di un giocatore straordinario, ma a me risulta che l'olandese non andrà nessuna parte perché fa assolutamente parte del progetto del Liverpool. Ha anche già parlato con il nuovo allenatore Andoni Iraola ..."

Niente da fare dunque secondo l'esperto di mercato, che ha poi rincarato la dose ribadendo come l'olandese sia considerato ormai incedibile dagli inglesi, già alle prese con gli addi di Salah e Robertson:

"Van Dijk sarà cruciale in questa stagione dei Reds. Pensate privarsi in una sola estate di leader come Salah, Robertson e van Dijk. L'olandese è anche il capitano e il Liverpool non ha mai preso in considerazione l'idea di rinunciare anche a lui. I Reds fanno sapere che non andrà da nessuna parte, questa è la loro posizione, ad oggi".

Chi arriverà, invece, al Milan?

Probabilmente i rossoneri non riusciranno nell'impresa di portare van Dijk a Milanello, ma sembra che i nomi per la difesa del nuovo Milan non scarseggino:difensore spagnolo della Lazio, sembra essere ormai ad un passo dal vestire la maglia rossonera, con gli ultimi dettagli da limare per quanto riguarda la cifra da versare alla società biancoceleste, che chiede circa 25 milioni di euro.

Oltre all'ex Real Madrid, il Milan ha gli occhi puntati da settimane su Gonçalo Inacio, robusto centrale portoghese classe 2001 in forza allo Sporting Lisbona, che potrebbe ulteriormente rafforzare il reparto difensivo, uno dei settori del campo in cui il Milan sembra più predisposto ad intervenire.

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Al momento in rosa ci sonoche sembrano ormai elementi imprescindibili per i rossoneri, oltre a, che hanno avuto una stagione più complicata e con qualche difficoltà. Sicuramente dei nuovi innesti di livello per completare il reparto non possono che fare bene, per un nuovo Milan più solido ed ambizioso.