Ovviamente la seconda e la terza opzione sarebbero quelle più gradite da Cardinale e RedBird, visto che il Milan si libererebbe dell'esoso anno di contratto rimasto con Massimiliano Allegri.
RedBird spera—
Gli scenari Italia-Napoli al momento sembrano gli unici possibili per Massimiliano Allegri e le uniche vere scappatoie economiche per RedBird. La pista azzurra è legata a doppio filo al futuro di Antonio Conte: lasciato il Napoli potrebbe sposare anche lui il nuovo progetto dell'Italia. Per questo motivo Cardinale attende e spera: un eventuale esonero senza accordo rappresenterebbe una mazzata durissima per le casse rossonere, che già non sorridono per i soldi persi dalla mancata qualificazione in Champions League. Sborsare circa 5 milioni di euro netti, che lordi sono quasi il doppio, metterebbe già una bella pietra difficile da scalfire per il futuro del Milan.
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