Il fallimento del Milan sta aprendo la via alla rivoluzione di RedBird e Gerry Cardinale: la sconfitta contro il Cagliari ha escluso il Milan dalla prossima edizione della Champions League, con tutti i risvolti negativi del caso. Si va verso un 'fuori tutto': via Furlani, Tare, Moncada e Allegri, con Ibrahimovic e Calvelli che avranno in mano le scelte per il futuro. Per l'allenatore livornese ci sono tre strade possibili in questo momento.