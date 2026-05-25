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Milan, tre opzioni per il futuro di Allegri: ecco dove può andare e cosa spera RedBird

Milan, tre opzioni per il futuro di Allegri: ecco dove può andare e cosa spera RedBird
Futuro Allegri: tre opzioni per l'addio al Milan. Tra lo spettro dell'esonero e i binari per Napoli e Nazionale. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il fallimento del Milan sta aprendo la via alla rivoluzione di RedBird e Gerry Cardinale: la sconfitta contro il Cagliari ha escluso il Milan dalla prossima edizione della Champions League, con tutti i risvolti negativi del caso. Si va verso un 'fuori tutto': via Furlani, Tare, Moncada e Allegri, con Ibrahimovic e Calvelli che avranno in mano le scelte per il futuro. Per l'allenatore livornese ci sono tre strade possibili in questo momento.

Tre opzioni per il futuro di Massimiliano Allegri

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  • Diverse opzioni per il futuro di Massimiliano Allegri: la prima vede l'esonero da parte del Milan, senza risoluzioni del contratto da circa 5 milioni di euro per la prossima stagione e senza buonuscita. Un'opzione che peserebbe parecchio sul bilancio del club.

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  • La seconda opzione vede la possibilità di vedere Allegri alla guida della Nazionale italiana, visto che sembra essere una delle opzioni di Malagò (candidato alla presidenza della Figc) insieme ad Antonio Conte.

  • Terza opzione: Allegri al Napoli. Sicura 'La Gazzetta dello Sport' che parla dell'allenatore disposto ad ascoltare l'offerta dei partenopei. Sarebbe la prima opzione di Aurelio De Laurentiis per il post Antonio Conte.

    • Ovviamente la seconda e la terza opzione sarebbero quelle più gradite da Cardinale e RedBird, visto che il Milan si libererebbe dell'esoso anno di contratto rimasto con Massimiliano Allegri.

    RedBird spera

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    Gli scenari Italia-Napoli al momento sembrano gli unici possibili per Massimiliano Allegri e le uniche vere scappatoie economiche per RedBird. La pista azzurra è legata a doppio filo al futuro di Antonio Conte: lasciato il Napoli potrebbe sposare anche lui il nuovo progetto dell'Italia. Per questo motivo Cardinale attende e spera: un eventuale esonero senza accordo rappresenterebbe una mazzata durissima per le casse rossonere, che già non sorridono per i soldi persi dalla mancata qualificazione in Champions League. Sborsare circa 5 milioni di euro netti, che lordi sono quasi il doppio, metterebbe già una bella pietra difficile da scalfire per il futuro del Milan.

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