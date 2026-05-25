Le prospettive future del Milan—
Il compito di trovare il nuovo amministratore delegato per il Milan sarà affidato a Massimo Calvelli con tre profili italiani fino a questo momento usciti fuori.
Per quanto riguarda il settore scout, in questi giorni si è parlato di una candidatura di Matteo Tognozzi, oggi direttore sportivo del Rio Ave che ha lavorato in passato al progetto Juventus Next Gen.
Da capire ancora le tempistiche precise, ma è possibile che Gerry Cardinale decida di cambiare tutto e che i comunicati ufficiali arrivino a stretto giro di posta.
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