Giornate cruciali per il futuro del Milan : dopo la sconfitta di ieri sera contro il Cagliari e il mancato piazzamento in Champions League , Gerry Cardinale è pronto alla rivoluzione totale. La redazione di PianetaMilan segue in tempo reale l'evolversi della situazione societaria a Casa Milan. Segui con noi tutte le notizie dal nostro inviato.

Milan, tutti gli aggiornamenti dall'inviato Stefano Bressi

Come raccolto da PianetaMilan, verso le 10:20 è arrivato a Casa Milan l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Mentre alle ore 11, più o meno, è arrivato anche il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada. Come rivelato dal nostro inviato in loco Stefano Bressi, entrambi sono arrivati in macchina, non lasciando quindi trapelare nulla dal loro viso. Gerry Cardinale è ancora a Milano e potrebbe prendere le decisioni sul futuro del Milan nelle prossime ore, con entrambi i dirigenti in bilico in vista della prossima stagione.