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Fallimento Milan, Furlani e Moncada arrivati in sede: si attendono cambiamenti | PM

Fallimento Milan, Furlani e Moncada arrivati in sede: si attendono cambiamenti | PM
Aria di cambiamenti intorno al Milan dopo la mancata qualificazioni in Champions League: la giornata di oggi dall'inviato per Pianeta Milan Stefano Bressi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Giornate cruciali per il futuro del Milan: dopo la sconfitta di ieri sera contro il Cagliari e il mancato piazzamento in Champions League, Gerry Cardinale è pronto alla rivoluzione totale. La redazione di PianetaMilan segue in tempo reale l'evolversi della situazione societaria a Casa Milan. Segui con noi tutte le notizie dal nostro inviato.

Milan, tutti gli aggiornamenti dall'inviato Stefano Bressi

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Come raccolto da PianetaMilan, verso le 10:20 è arrivato a Casa Milan l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Mentre alle ore 11, più o meno, è arrivato anche il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada. Come rivelato dal nostro inviato in loco Stefano Bressi, entrambi sono arrivati in macchina, non lasciando quindi trapelare nulla dal loro viso. Gerry Cardinale è ancora a Milano e potrebbe prendere le decisioni sul futuro del Milan nelle prossime ore, con entrambi i dirigenti in bilico in vista della prossima stagione.

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Le prospettive future del Milan

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Il compito di trovare il nuovo amministratore delegato per il Milan sarà affidato a Massimo Calvelli con tre profili italiani fino a questo momento usciti fuori.

  • Adriano Galliani: conosce benissimo l'ambiente Milan, vista l'esperienza infinita con Silvio Berlusconi, ma potrebbe essere legato al futuro di Allegri (ora in bilico).

  • Giovanni Carnevali: attuale amministratore delegato del Sassuolo, può essere il profilo perfetto per RedBird viste le sue capacità di trovare il talento e rivenderlo creando plusvalenza.

  • Claudio Fenucci: anche lui capace di coniugare sostenibilità finanziaria con i risultati sportivi. Ha cambiato le prospettive del Bologna nelle ultime stagioni.

    • Per quanto riguarda il settore scout, in questi giorni si è parlato di una candidatura di Matteo Tognozzi, oggi direttore sportivo del Rio Ave che ha lavorato in passato al progetto Juventus Next Gen.

    Da capire ancora le tempistiche precise, ma è possibile che Gerry Cardinale decida di cambiare tutto e che i comunicati ufficiali arrivino a stretto giro di posta.

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