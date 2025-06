Milan, Schira: “Theo, rischio braccio di ferro. Leao? In arrivo un’offerta”

"Theo Hernandez non ha mai rifiutato il rinnovo, anzi aveva aperto, ma il Milan non ha offerto mai nulla e ora lo vuole cedere". Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan e in particolare sulle situazioni legate a Theo Hernandez e Rafael Leao. Ecco le novità da 'YouTube': "Accordo con l'Al-Hilal per 30 milioni. Sia al Como che all'Arabia Theo ha detto no perché vuole un top club. L'Atletico Madrid offre solo 15 milioni. Non avrebbe problemi a restare al Milan: se non si troverà la soluzione per il rinnovo potrebbe andare via anche a zero. Si potrebbe rischiare anche il braccio di ferro".