Ramazzotti: “Bayern su Leao, ma il Milan non trema. Allegri lo vuole leader”

Il giornalista Andrea Ramazzotti ha analizzato il futuro di Rafael Leao, finito al centro del mercato per un interessamento del Bayern Monaco

"Rafa, che ieri ha svolto il primo allenamento con il Portogallo e che ha pubblicato sui social i complimenti ai connazionali del Psg (stilettata anche all’Inter?), è nel mirino del Bayern Monaco che lo ha messo al primo posto nella lista dei rinforzi. Al Milan non è arrivata nessuna proposta e la clausola rescissoria presente nel contratto del numero dieci (175 milioni) obbliga i tedeschi a sedersi a un tavolo e trattare. Allegri considera Leao il leader tecnico della squadra ed è convinto che la prossima stagione possa fare il salto di qualità a livello di continuità di rendimento. Ecco perché spera di non perderlo. Dello stesso avviso Tare che lo stima altrettanto. Il corteggiamento del Bayern non va comunque sottovalutato".