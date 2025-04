Milan, Sartori altro candidato: mago delle plusvalenze. E Italiano...

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Tony D’Amico sarebbe destinato a restare all’Atalanta perché Pagliuca e la famiglia Percassi non vorrebbero perderlo. Per questo, il Milan dovrebbe guardarsi intorno e cercare una nuova opzione per il ruolo di direttore sportivo del futuro. Si sono fatte tante voci sulla possibile figura da inserire nell'organigramma rossonero a partire dalla prossima stagione. Secondo la rosea in edicola, i candidati sarebbero tre. Il quotidiano parla dei colpi fatti da ognuno di loro. Ecco perché Giovanni Sartori è un possibile candidato per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.