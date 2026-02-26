Come scrive 'Il Corriere dello Sport' il Milan dovrà allungare e rinforzare la rosa se si dovesse qualificare alla prossima Champions League: la squadra di questa stagione conta solo 19 giocatori di movimento. Secondo il quotidiano tornando in Europa dovrebbero servire almeno 5-6 pedine in più. Il primo reparto da rinforzare? La difesa: Allegri ha attualmente a disposizione solo quattro centrali per una difesa a tre. Odogu, che sarebbe il quinto, potrebbe partire in prestito. Potrebbero servire colpi importanti per aumentare i difensori in rosa e anche i livello qualitativo.
Calciomercato estivo, il Milan deve rinforzare la rosa: ecco quanti colpi in arrivo
Calciomercato Milan, in caso di qualificazione in Champions League la dirigenza rossonera dovrà lavorare molto per rinforzare la rosa. Le possibili mosse da 'Il Corriere dello Sport'
A centrocampo sarebbero in bilico le posizioni di Fofana e Loftus-Cheek: in caso di cessioni, dovranno entrambi essere sostituiti, mentre il destino di Modric resterebbe nella sua mani. Saelemaekers e Bartesaghi sarebbero due certezze, meno Athekame ed Estupinan: occhio dunque ai possibili movimenti anche sull'esterno sul calciomercato. Sfumato il colpo Mateta a gennaio il Milan dovrebbe chiudere un grande attaccante in estate. Secondo 'Il Corriere dello Sport' il Milan vorrebbe evitare cessioni importanti proprio perché si vorrebbe rinforzare la rosa e non ripartire da zero.
