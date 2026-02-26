Come scrive 'Il Corriere dello Sport' il Milan dovrà allungare e rinforzare la rosa se si dovesse qualificare alla prossima Champions League: la squadra di questa stagione conta solo 19 giocatori di movimento. Secondo il quotidiano tornando in Europa dovrebbero servire almeno 5-6 pedine in più . Il primo reparto da rinforzare? La difesa : Allegri ha attualmente a disposizione solo quattro centrali per una difesa a tre. Odogu, che sarebbe il quinto, potrebbe partire in prestito. Potrebbero servire colpi importanti per aumentare i difensori in rosa e anche i livello qualitativo.

A centrocampo sarebbero in bilico le posizioni di Fofana e Loftus-Cheek: in caso di cessioni, dovranno entrambi essere sostituiti, mentre il destino di Modric resterebbe nella sua mani. Saelemaekers e Bartesaghi sarebbero due certezze, meno Athekame ed Estupinan: occhio dunque ai possibili movimenti anche sull'esterno sul calciomercato. Sfumato il colpo Mateta a gennaio il Milan dovrebbe chiudere un grande attaccante in estate. Secondo 'Il Corriere dello Sport' il Milan vorrebbe evitare cessioni importanti proprio perché si vorrebbe rinforzare la rosa e non ripartire da zero.