Milan, opzione Pochettino? L’allenatore non chiude: ecco le sue parole

Analisi PM: l'allenatore resta in corsa

Parole un po' di facciata quelle di Pochettino: le ultime indiscrezioni parlano del CT degli USA ancora in prima linea per la panchina rossonera e ci potrebbero essere anche contatti nei prossimi giorni tra le parti. L'argentino è legato alla federazione USA da un contratto blindato fino alla fine del Mondiale 2026, ma dopo sarà libero di scegliere il suo futuro. Certo, per il Milan il rischio sarebbe quello di trovare il suo allenatore nella seconda parte del mese di luglio, ovvero quando finirà la manifestazione. Ramon Planes vanta un grande rapporto con Pochettino visto che hanno già condiviso esperienze con Espanyol e Tottenham e potrebbero di nuovo lavorare insieme al Milan. Il calcio di Mauricio Pochettino si basa su un gioco moderno, aggressivo e che punta sull'alta intensità fisica. Il modulo base è il 4-2-3-1: un fattore importante è che conosce benissimo Pulisic, uno dei leader tecnici del Milan è giocatore più talentuoso degli USA.