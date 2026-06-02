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Milan, opzione Pochettino? L’allenatore non chiude: ecco le sue parole

Milan, opzione Pochettino? L'allenatore non chiude: ecco le sue parole
Il commissario tecnico degli Usa Mauricio Pochettino ha parlato anche del suo futuro. L'ex Tottenham è stato accostato anche alla panchina del Milan. Ecco le sue parole riprese da SportMediaset
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sul prossimo allenatore del Milan: resta fortemente in corsa Glasner, che ha lasciato da poco il Crystal Palace e potrebbe iniziare subito la sua avventura in rossonero. In serata l'incontro con il Milan per capire il da farsi. L'altra corrente potrebbe essere quella che vede Planes come direttore sportivo e Pochettino come allenatore (qui tutte le notizie). In occasione di una conferenza stampa a Fayetteville, in Georgia, il commissario tecnico degli Usa Mauricio Pochettino ha parlato anche del suo futuro. Ecco le sue parole riprese da SportMediaset.

Pochettino non chiude al Milan

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"I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo il Mondiale. Ovviamente riceviamo delle proposte e ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. È normale".

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Parole un po' di facciata quelle di Pochettino: le ultime indiscrezioni parlano del CT degli USA ancora in prima linea per la panchina rossonera e ci potrebbero essere anche contatti nei prossimi giorni tra le parti. L'argentino è legato alla federazione USA da un contratto blindato fino alla fine del Mondiale 2026, ma dopo sarà libero di scegliere il suo futuro. Certo, per il Milan il rischio sarebbe quello di trovare il suo allenatore nella seconda parte del mese di luglio, ovvero quando finirà la manifestazione. Ramon Planes vanta un grande rapporto con Pochettino visto che hanno già condiviso esperienze con Espanyol e Tottenham e potrebbero di nuovo lavorare insieme al Milan. Il calcio di Mauricio Pochettino si basa su un gioco moderno, aggressivo e che punta sull'alta intensità fisica. Il modulo base è il 4-2-3-1: un fattore importante è che conosce benissimo Pulisic, uno dei leader tecnici del Milan è giocatore più talentuoso degli USA.

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