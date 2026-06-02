Allegri e il Milan, divorzio quasi completo: domani la giornata decisiva

Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli è ormai a un passo: si sta per risolvere anche l'ultimo ostacolo, ovvero il via libera del Milan. Il club rossonero e l'allenatore livornese hanno raggiunto l'accordo per definire la risoluzione del contratto. Domani dovrebbe essere la giornata della fumata bianca, tanto è vero che è previsto il primo summit di mercato tra Allegri e il direttore sportivo Manna già nella giornata di domani.