Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli è ormai a un passo: si sta per risolvere anche l'ultimo ostacolo, ovvero il via libera del Milan. Il club rossonero e l'allenatore livornese hanno raggiunto l'accordo per definire la risoluzione del contratto. Domani dovrebbe essere la giornata della fumata bianca, tanto è vero che è previsto il primo summit di mercato tra Allegri e il direttore sportivo Manna già nella giornata di domani.
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Allegri e il Milan, divorzio quasi completo: domani la giornata decisiva
Il Milan e Massimiliano Allegri si stanno ufficialmente separando: domani dovrebbe essere la giornata giusta per la risoluzione del contratto dell'allenatore livornese.
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