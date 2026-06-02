Analisi Pianeta Milan: serve chiarezza—
La figura di Ibrahimovic è molto contestata in questo periodo dai tifosi del Milan: il senior advisor di RedBird è visto come uno dei colpevoli del momento dei rossoneri. Siamo già al 2 giugno e il Diavolo non ha ancora un piano chiaro verso il futuro, con lo svedese che sulla carta ha dato già le sue indicazioni a Gerry Cardinale per il futuro del club. Le scelte di Ibrahimovic, secondo le indiscrezioni, sembrerebbero virare verso Planes come direttore sportivo e Pochettino come allenatore. L'altra strada sembra portare alla coppia Rangnick-Glasner. Clima che non aiuta il Milan che avrebbe bisogno di un piano chiaro, senza divisioni e invece ancora non sembra essere così.
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