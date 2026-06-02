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Milan, il ruolo di Ibrahimovic è un’incognita: la rivelazione di Ordine che cambia tutto

Milan, il ruolo di Ibrahimovic è un'incognita: la rivelazione di Ordine che cambia tutto
Retroscena Milan: secondo Franco Ordine, Zlatan Ibrahimovic è pronto a un ruolo defilato. Gerry Cardinale firmerà tutte le scelte su allenatore e DS
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Faccia a faccia tra Ibrahimovic e Cardinale, nomi su nomi per la panchina e per il direttore sportivo. Il Milan non sembra trovare pace e neanche unità di intenti, questo nonostante il ripulisti fatto dopo il finale di stagione. Esonerato Allegri, mandato via tutto il vecchio organigramma rossonero: Cardinale, coadiuvato da Ibrahimovic e Calvelli, ha la possibilità di decidere su che basi ripartirà il suo club, ma servono idee chiare. Tra i tanti dubbi che restano c'è quello sul ruolo di Ibrahimovic: che peso ha in questo Milan? Quale sarà il suo ruolo una volta completati tutti i pezzi del puzzle? Franco Ordine cerca di mettere chiarezza nel suo ultimo pezzo per Il Giornale.

Ibrahimovic pronto a farsi da parte

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Come riporta il giornalista, tutte le scelte da oggi in poi per quanto riguarda la linea di comando del Milan saranno firmate dalla proprietà, quindi intestate a Cardinale. Questo riguarda anche l'allenatore, il direttore sportivo e il direttore tecnico. Poi la rivelazione sul ruolo di Ibrahimovic: secondo Ordine, Zlatan è sembrato deciso a recitare lo stesso ruolo defilato che ha avuto all'inizio della stagione passata. Ha partecipato alla fase della individuazione dei profili, ma sugli accordi definitivi con i nomi scelti dal Milan sarà assente.

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La figura di Ibrahimovic è molto contestata in questo periodo dai tifosi del Milan: il senior advisor di RedBird è visto come uno dei colpevoli del momento dei rossoneri. Siamo già al 2 giugno e il Diavolo non ha ancora un piano chiaro verso il futuro, con lo svedese che sulla carta ha dato già le sue indicazioni a Gerry Cardinale per il futuro del club. Le scelte di Ibrahimovic, secondo le indiscrezioni, sembrerebbero virare verso Planes come direttore sportivo e Pochettino come allenatore. L'altra strada sembra portare alla coppia Rangnick-Glasner. Clima che non aiuta il Milan che avrebbe bisogno di un piano chiaro, senza divisioni e invece ancora non sembra essere così.

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