Faccia a faccia tra Ibrahimovic e Cardinale, nomi su nomi per la panchina e per il direttore sportivo. Il Milan non sembra trovare pace e neanche unità di intenti, questo nonostante il ripulisti fatto dopo il finale di stagione. Esonerato Allegri, mandato via tutto il vecchio organigramma rossonero: Cardinale, coadiuvato da Ibrahimovic e Calvelli, ha la possibilità di decidere su che basi ripartirà il suo club, ma servono idee chiare. Tra i tanti dubbi che restano c'è quello sul ruolo di Ibrahimovic: che peso ha in questo Milan? Quale sarà il suo ruolo una volta completati tutti i pezzi del puzzle? Franco Ordine cerca di mettere chiarezza nel suo ultimo pezzo per Il Giornale.