Milan, non c’è spazio per i vincitori: via Pioli, Maldini e Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – ‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto della situazione in casa Milan, spiegando come, al termine dell’attuale stagione sportiva, vadano via dai rossoneri l’allenatore Stefano Pioli, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il centravanti Zlatan Ibrahimovic.

Pioli, che una volta subentrato in corsa a Marco Giampaolo non aveva mai convinto i propri detrattori, dopo il passaggio al 4-2-3-1 che ha esaltato Ante Rebic, è esploso definitivamente in questo periodo con il ‘boom’ rossonero, che ha portato alle vittorie contro Roma (2-0), Lazio (3-0) e Juventus (4-2).

Il Diavolo, dopo un anno di esilio, può tornare nelle coppe europee: la conquista dell’Europa League avrebbe creato le condizioni per la conferma di Pioli sulla panchina rossonera. Un’eventualità, però, ha ricordato ‘Sport Mediaset‘, che non si verificherà in quanto, da mesi, il fondo Elliott Management Corporation ha deciso di affidarsi a Ralf Rangnick per il futuro del Milan.

Evidentemente, la proprietà non si aspettava una rinascita poderosa del Milan sotto la conduzione tecnica di Pioli e, quindi, al momento, una sua mancata conferma suona come un’ingiustizia. Si gode la sua rivincita anche Maldini, che ha scelto questi giocatori e che sente suo questo progetto. Il ruolo di ambasciatore che gli è stato proposto gli va stretto, e, dunque, andrà via dal club.

Ibrahimovic ha chiarito, subito dopo Milan-Juventus, come il suo futuro sia lontano da Milano: un’altra mossa impopolare che i tifosi del Diavolo fanno fatica a comprendere. Per tutti e tre, quindi, Pioli, Maldini e Ibrahimovic, la partita Milan-Cagliari del prossimo 2 agosto, in un ‘San Siro‘ a porte chiuse, sarà la gara dei saluti. LEGGI QUI LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SU SANDRO TONALI >>>