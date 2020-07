Calciomercato Milan – Tonali, è derby con l’Inter: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo Milan di Ralf Rangnick pensa a rinforzarsi in vista della prossima stagione, con il tedesco che ha già prodotto una lista con i possibili obiettivi di mercato.

Uno dei primi nomi è quello di Sandro Tonali. L’Inter è in vantaggio, ma i nerazzurri non hanno ancora formalizzato una vera e propria offerta al Brescia. Si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ma al momento non c’è stata alcuna stretta di mano. Per questo motivo Gazidis ci sta provando. Certo, l’Inter resta in vantaggio, anche alla luce degli ottimi rapporti tra il club nerazzurro e Beppe Bozzo, manager del centrocampista, ma il Milan ci proverà fino alla fine.

