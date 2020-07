Scaroni: “Nuovo stadio? Con i ricavi ci compriamo una squadra intera”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Scaroni, presidente rossonero, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche del nuovo stadio e sulla possibilità di generare nuovi ricavi :”Credo che siamo sulla strada giusta. Il Comune ci ha fatto una proposta che non ci piace molto perchè ha ridotto le nostre richieste di costruzioni, ma che abbiamo accettato perchè dovrebbe risolvere la parte politica della questione. Oggi sono ragionevolmente ottimista, mi sembra che il Comune abbia sposato il progetto di avere uno stadio nuovo e anche l’opposizione lo vede con favore”.

Ogni tanto parlo con qualcuno che dice di sapere tutto di calcio e a un certo punto gli chiedo: "ma sai come funziona il fair play finanziario? No? Allora non sai nulla del calcio". – spiega Scaroni -. Il Barcellona dallo stadio ha ricavi per 159 milioni, il Real Madrid per 145. Noi per 30: 115 milioni è il monte ingaggi di un grande club. Per capirci, con i proventi da stadio, ci compriamo una squadra intera. Non c'è contraddizione tra lo stadio e i risultati sportivi. E' la strada di tutto il mondo".