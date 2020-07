Milan, Rafael Leao sta sbocciando: i meriti di Pioli e Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao è sbocciato? E’ presto probabilmente per dirlo, ma la strada sembra essere proprio quella giusta. Dopo la ripresa del calcio giocato l’attaccante portoghese sembra aver cambiato completamente passo.

Al di là della rete realizzata contro il Lecce e soprattutto quella importantissima realizzata contro la Juventus, Rafael Leao sembra avere atteggiamento completamente diverso rispetto a quello indolente e svogliato visto nei primi mesi con Pioli. I giovani vanno aspettati, soprattutto se parliamo di un classe 1999 che deve abituarsi a un campionato completamente diverso rispetto alla Ligue 1, ma i miglioramenti dell’ex Lille sono sotto gli occhi di tutti.

I meriti di questa crescita? Ovviamente al giocatore, ma anche a Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Il primo lo sta dosando e pungolando nella maniera giusta, ben consapevole del fatto che non basta solo il talento per emergere. Rafa deve avere l’ambizione e la voglia di migliorarsi ogni giorno e di non accontentarsi delle cose positive che fa durante la partita. La svolta però probabilmente c’è stata con Ibra. Vedere in allenamento uno come lo svedese, che a fine carriera continua ad allenarsi come un ragazzino, ha fatto scattare qualcosa nella testa del numero 17 rossonero.

A inizio stagione in tanti hanno paragonato Rafael Leao a Niang. Con tutto il rispetto per l’ ex attaccante rossonero, il portoghese sembra essere un giocatore dotato di qualità decisamente superiori. La sua carriera è appena iniziata, ma Rafa ha già messo in mostra delle potenzialità che lo rendono uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo. Stara lui sfruttarle a pieno, ma intanto Elliott se lo gode, sapendo che in futuro il suo valore può schizzare in alto. Leao, non fermarti: il futuro è nelle tue mani (piedi). INTANTO IL FUTURO DI MALDINI E’ SEGNATO, CONTINUA A LEGGERE >>>