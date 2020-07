Calciomercato Milan – Rangnick rilancia il Diavolo: ecco tutti i nomi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan vuole tornare grande. E’ questo l’obiettivo che Ralf Rangnick e Ivan Gazidis si sono prefissati nella prossima stagione. Il tedesco potrà già attingere da una buona base lasciata da Stefano Pioli, migliorando ovviamente con dei nuovi acquisti.

Uno dei primi nomi sulla lista è quello di Sandro Tonali. L’Inter è in vantaggio, ma i nerazzurri non hanno ancora formalizzato una vera e propria offerta al Brescia. Si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ma al momento non c’è stata alcuna stretta di mano. Per questo motivo Gazidis ci sta provando. Certo, l’Inter resta in vantaggio, anche alla luce degli ottimi rapporti tra il club nerazzurro e Beppe Bozzo, manager del centrocampista, ma il Milan ci proverà fino alla fine.

Non c’è però solo Tonali. Rangnick, infatti, ha dato l’ok anche ad altri due colpi importanti. Patrick Schick della Roma e Milot Rashica, centrocampista offensivo del Werder Brema. I giallorossi erano convinti che il Lipsia avrebbe riscattato l’attaccante per una cifra pari a 28 miloni di euro, ma le cose non sono andate in maniera diversa: il Milan ci prova con un’offerta di circa 20 milioni. Stessa cifra per Rashica, con la differenza che il kosovaro ha una clausola rescissoria fissata proprio a questa cifra.

Infine chiudiamo con Szoboszlai. Rangnick è il suo mentore e dunque è chiaro che il suo nome venga accostato con insistenza al Milan. L’ungherese evidentemente gradisce, visto che ha messo una serie di like sui social relativi alle vittorie della squadra rossonera in campionato. Insomma, c’è voglia di ritornare in alto, anche perchè il budget stanziato per questo mercato è di 75 milioni di euro, oltre alla metà degli introiti derivanti da eventuali cessioni. INTANTO SCARONI HA RILASCIATO DELLE DICHIARAZIONI MOLTO IMPORTANTI, CONTINUA A LEGGERE >>>