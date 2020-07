Milan, nuovo like sospetto di Szoboszlai: l’ungherese lancia segnali

MILAN NEWS – Nuovo like sospetto di Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo accostato con insistenza al Milan della prossima stagione. Per molti l’ungherese, neo calciatore dell’anno del campionato austriaco, è in cima alla lista degli obiettivi di Ralf Rangnick che al Salisburgo lo ha conosciuto molto bene. Il ragazzo sembra apprezzare la destinazione visti i numerosi like che continua a mettere ai rossoneri e i messaggi che si scambia sui social con Rafael Leao (futuri compagni?). Questa volta Szoboszlai ha messo “mi piace” ad una foto su Instagram del sito di mercato Transfermarkt in cui riportava l’indiscrezione di una trasferimento dell’ungherese proprio al Milan. Se non sono segnali questi…

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓