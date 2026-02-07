Calciomercato Milan, Schira: 'Monitorato anche Zabi, ma il Paris Fc ...'

" Il Paris FC è lieto di annunciare un accordo per l'acquisto di Patrick Zabi dallo Stade de Reims . Il centrocampista diciannovenne si unirà al club parigino la prossima estate", questo l'annuncio ufficiale del Paris FC. Colpo importante per il club francese: Patrick Zabi è un centrocampista classe 2006 dello Stade Reims che sta facendo molto bene in questa stagione. Un colpo per il presente e per il futuro.

Si ma cosa c'entra con il Milan? Il giornalista Nicolò Schira rivela un retroscena di mercato molto interessante proprio su Zabi. Ecco il post sul social X. "Dietro le quinte - Il Paris FC ha firmato per la prossima stagione il giovane centrocampista Patrick Zabi (nato nel 2006) dello Stade de Reims, che era stato avvicinato da Juventus e Milan nelle ultime settimane". Schira aggiunge e chiude così: "Juventus e Milan lo hanno monitorato più volte, ma il Paris FC li ha superati pagando 25 milioni". Il Diavolo ha comunque investito sui giovane, specialmente su Cissè dal Verona.