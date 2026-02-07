Milan, Maignan blindato. Romano rivela: 'La squadra più interessata era ...'

Un mercato che non è stato ricco di movimenti per il Milan : per la prima squadra è arrivato Fullkrug, mentre tanti movimenti interessanti tra i giovani e per il futuro del club. Forse il 'colpo' più importante di questo periodo è l'avere blindato Mike Maignan con il rinnovo di contratto . Il giornalista Fabrizio Romano parla di alcuni interessanti retroscena sul francese.

"Milan molto soddisfatto dell'operazione Maignan. Vi posso dire che nonostante si sia parlato molto del Chelsea, la squadra che ha cercato il francese di più dopo giugno è stata il Bayern Monaco. I tedeschi hanno fatto delle valutazioni sul portiere e poi hanno scelto di non fare offerte, nonostante ci fossero stati degli incontri. Colloqui con la Juventus, ma senza proposte ufficiali. Inter non è stata mai un'opzione". Ricordiamo che Mike Maignan ha firmato un nuovo contratto con il Milan che lo rende tra i giocatori più pagati della rosa insieme a Rafael Leao.