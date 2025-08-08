Pianeta Milan
Milan, Moretto: 'Hojlund, nuovi contatti. Situazione in evoluzione'
Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, hanno fatto il punto sul social X su Hojlund e l'interesse forte del Milan
Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, hanno fatto il punto sul social X su Hojlund e l'interesse forte del Milan. Ecco le ultime novità con i dettagli.

Milan, Moretto e Romano: "Contatti per Hojlund!". La formula e la volontà del calciatore

Questo il post di Moretto: "Nuovi contatti anche nelle ultime ore per Rasmus Højlund al Milan. Il club rossonero studia un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto al Manchester United. Il club inglese è pronto a mettere l’attaccante sul mercato, anche se ad oggi la priorità di Rasmus Højlund è restare allo United. Situazione di mercato aperta e in evoluzione".

Questo quello di Romano: "Il Manchester United ha aperto la porta in modo definitivo per il prestito di Hojlund. Lui insiste nel volere restare ai Red Devild. Il Milan è in contatto con gli agenti del calciatore per avanzare. Lo United vuole 6 milioni per il prestito e lo stipendio a carico del Milan".

