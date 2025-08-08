Milan, Moretto: “Hojlund, nuovi contatti. Situazione in evoluzione”

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, hanno fatto il punto sul social X su Hojlund e l'interesse forte del Milan

Emiliano Guadagnoli Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 17:40)

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, hanno fatto il punto sul social X su Hojlund e l'interesse forte del Milan. Ecco le ultime novità con i dettagli.

Milan, Moretto e Romano: "Contatti per Hojlund!". La formula e la volontà del calciatore —