Milan, Moretto: “Hojlund, nuovi contatti. Situazione in evoluzione”

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, hanno fatto il punto sul social X su Hojlund e l'interesse forte del Milan. Ecco le ultime novità con i dettagli.
Questo il post di Moretto: "Nuovi contatti anche nelle ultime ore per Rasmus Højlund al Milan. Il club rossonero studia un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto al Manchester United. Il club inglese è pronto a mettere l’attaccante sul mercato, anche se ad oggi la priorità di Rasmus Højlund è restare allo United. Situazione di mercato aperta e in evoluzione".