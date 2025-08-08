Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ecco i vantaggi di Hojlund rispetto a Vlahovic

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ecco i vantaggi di Hojlund rispetto a Vlahovic

Calciomercato Milan, ecco i vantaggi di Hojlund rispetto a Vlahovic
Calciomercato Milan, secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe meglio prendere Rasmus Hojlund rispetto a Dusan Vlahovic. Ecco perché
Redazione PM

Calciomercato Milan, capitolo attaccante. Come è noto, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conduce una riflessione riguardo ai due obiettivi principali del momento. Rasmus Hojlund o Dusan Vlahovic? Questo è il dilemma, che può dividere tanto la dirigenza rossonera, quanto i tifosi milanisti.

Hojlund o Vlahovic? Il paragone sul piano economico

—  

La rosea opera un confronto riguardante soprattutto le condizioni economiche degli affari. Il Milan, infatti, possiede un budget piuttosto limitato e ha una politica che impone di non offrire stipendi troppo alti ai suoi giocatori. Dunque?

LEGGI ANCHE

In breve tempo è facile mettere in secondo piano la pista che porta all'attaccante della Juventus. I bianconeri hanno iniziato da poco a pagargli l'ultimo anno di contratto, che prevede la seguente retribuzione: 1 milione al mese. Un'immensità. Motivo per cui la Juve si trova praticamente obbligata a cederlo e il Milan tentenna sull'affare, che potrebbe imbastire solo a titolo definitivo. Vlahovic, se volesse riabbracciare Allegri, dovrebbe almeno dimezzarsi l'ingaggio. In più, il direttore generale bianconero Damien Comolli ha dichiarato che Dusan partirà solo per un'offerta congrua, che dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. I calcoli sono presto fatti: l'investimento per il centravanti serbo sarebbe ingente.

Concentrandosi sempre sull'aspetto economico, Hojlund, invece, rappresenta una ghiotta opportunità. Il Manchester United sta chiudendo l'operazione per assicurarsi Benjamin Sesko. Il suo arrivo, unito a quelli di Cunha, Mbeumo e forse di altri, chiude le porte per l'attaccante danese. A questo punto, i Red Devils potrebbero liberarlo e ieri hanno aperto anche all'ipotesi del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il grosso investimento verrebbe così rimandato eventualmente all'estate prossima. Ora andrebbero sborsati alcuni milioni di euro per il prestito e i soldi dello stipendio, pari a 4 milioni di euro, una cifra abbordabile per le casse rossonere.

Il paragone a livello tecnico

—  

Riguardo al piano relativo al campo, la Gazzetta scrive: "Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic sono attaccanti della stessa razza: grossi, forti fisicamente, entrambi mancini. È questo il motivo per cui il Milan li ha inquadrati: serve un centravanti di quel tipo". Dunque, la differenza a livello tecnico non è così marcata.

Certo, Vlahovic sarebbe più pronto (avendo 3 anni in più di Hojlund) e ha nel suo bagaglio anni e anni di Serie A. L'unico dubbio sul suo conto riguarderebbe il rendimento altalenante che spesso ha offerto nella sua esperienza juventina.

LEGGI ANCHE: Milan, Musah e Thiaw via? Servirebbero mosse decise. Punta su ...>>>

Il danese, classe 2003, presenterebbe qualche incognita in più, dovuta soprattutto alle prestazioni delle ultime stagioni al Manchester United. Un alibi a suo favore, però, riguarda proprio il contesto in cui si è trovato a giocare negli ultimi anni. Lo United, infatti, sta attraversando un momento storico molto difficile e moltissimi calciatori non hanno reso secondo le loro potenzialità. Hojlund al Milan potrebbe tornare a mostrare ciò che aveva fatto vedere nel suo anno in Italia con la maglia dell'Atalanta, quando aveva attirato su di sé l'attenzione di tantissimi top club europei. La Gazzetta non ha dubbi: "a condizioni favorevoli, è l'acquisto più sensato".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA