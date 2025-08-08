Calciomercato, Moretto: “Il Milan vorrebbe Vlahovic, a patto che…”

Calciomercato, Moretto: "Vlahovic è un operazione complicata, il Milan lo vorrebbe ma solo alle giuste condizioni"—
"Il Milan vorrebbe Vlahovic, qualora però dovessero crearsi le occasioni giuste. Il Milan sa che dovrebbe pagare trasferimento più stipendio, sarebbe un'operazione economicamente più complicata rispetto ad altre. Vedremo se questa situazione si potrà ammorbidire".
