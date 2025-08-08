Pianeta Milan
Calciomercato, Moretto: “Il Milan vorrebbe Vlahovic, a patto che…”

Calciomercato Milan, Moretto: i rossoneri monitorano Vlahovic. Operazione difficile, ma possibile in caso di occasione giusta?
Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan, nonostante stia lavorando su Rasmus Hojlund con il Manchester United, continua a monitorare la situazione attorno a Dusan Vlahovic.

Il club rossonero apprezza molto il profilo dell'attaccante serbo, ma è consapevole che si tratta di un’operazione economicamente complessa, realizzabile solo davanti alla giusta occasione. Ecco le parole di Moretto.

"Il Milan vorrebbe Vlahovic, qualora però dovessero crearsi le occasioni giuste. Il Milan sa che dovrebbe pagare trasferimento più stipendio, sarebbe un'operazione economicamente più complicata rispetto ad altre. Vedremo se questa situazione si potrà ammorbidire".

