Per la Serie A il mercato aprirà il 29 giugno 2026 e si chiuderà il 1° settembre 2026 alle ore 20:00. Serie B e Serie C partiranno invece il 1° luglio 2026, con termine fissato anch’esso al 1° settembre alle ore 20:00.

Definita anche la sessione invernale: per tutte le categorie professionistiche la finestra sarà aperta dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 alle ore 20:00. Confermate inoltre le attuali regole sul tesseramento dei calciatori extracomunitari, garantendo continuità normativa ai club.

L’ultimo mercato del Milan

Per il Milan l’ultima estate è stata quella del ritorno di Massimiliano Allegri e dell’avvio di un nuovo ciclo. Tra le cessioni spiccano Theo Hernandez all’Al-Hilal e Tijani Reijnders al Manchester City.