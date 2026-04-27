PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, ecco le date ufficiali della Serie A: dalla finestra estiva alla sessione invernale

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, ecco le date ufficiali della Serie A: dalla finestra estiva alla sessione invernale

Igli Tare, direttore sportivo Milan
Calciomercato 2026/27: la Federazione Italiana Giuoco Calcio ufficializza le date delle finestre estive e invernali per Serie A, B e C
Redazione PM

Il Consiglio Federale della FIGC ha ufficializzato le date delle prossime sessioni di calciomercato per la stagione 2026/27. Un passaggio formale ma strategico, che consente ai club di pianificare con precisione le operazioni in entrata e in uscita.

La novità principale in Serie A sarà la finestra estiva leggermente anticipata rispetto alle categorie inferiori, anche in considerazione della concomitanza con il Mondiale in programma nell’estate 2026.

LEGGI ANCHE

Calciomercato 2026/2027, le date ufficiali

—  

Per la Serie A il mercato aprirà il 29 giugno 2026 e si chiuderà il 1° settembre 2026 alle ore 20:00. Serie B e Serie C partiranno invece il 1° luglio 2026, con termine fissato anch’esso al 1° settembre alle ore 20:00.

Definita anche la sessione invernale: per tutte le categorie professionistiche la finestra sarà aperta dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 alle ore 20:00. Confermate inoltre le attuali regole sul tesseramento dei calciatori extracomunitari, garantendo continuità normativa ai club.

L’ultimo mercato del Milan

—  

Per il Milan l’ultima estate è stata quella del ritorno di Massimiliano Allegri e dell’avvio di un nuovo ciclo. Tra le cessioni spiccano Theo Hernandez all’Al-Hilal e Tijani Reijnders al Manchester City.

In entrata, oltre all’arrivo a parametro zero di Luka Modric, sono stati investiti 37 milioni per Christopher Nkunku e 36 per Ardon Jashari. Senza dimenticare l’acquisto, negli ultimi giorni di mercato, di Adrien Rabiot, l'uomo che ha cambiato le sorti della stagione rossonera.

Leggi anche
Calciomercato, bonus alla firma per convincere Goretzka: si avvicina il primo acquisto del Milan...
Calciomercato, Nkunku verso l’addio: ecco la richiesta del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA