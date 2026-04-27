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Calciomercato, bonus alla firma per convincere Goretzka: si avvicina il primo acquisto del Milan 2026/2027

Leon Goretzka, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato Milan: offerto un triennale a Leon Goretzka con bonus alla firma, rossoneri in pressing sul tedesco
Redazione PM

Il Milan accelera per quello che potrebbe diventare il primo colpo della stagione 2026/2027. Nel mirino c’è Leon Goretzka, centrocampista in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Un profilo individuato per alzare il livello del reparto in vista del ritorno in Champions League.

Classe 1995, Goretzka garantirebbe esperienza internazionale, fisicità, inserimenti offensivi e qualità in costruzione, caratteristiche ritenute perfette per completare il terzetto con Luka Modric e Adrien Rabiot. In stagione ha collezionato 28 presenze in Bundesliga con 3 gol e 2 assist, oltre a 9 apparizioni in Champions League, di cui 8 da subentrato.

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Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il Milan starebbe spingendo per chiudere l’operazione. Sul tavolo un contratto fino al 2029 da 5 milioni di euro a stagione, con bonus alla firma e opzione per prolungare fino al 2030. La trattativa entra nel vivo. Il Diavolo prova l’affondo: Goretzka è più di un’idea.

“Il Milan sta spingendo per cercare di ingaggiare Leon Goretzka. Colloqui positivi. Offerto un contratto fino al 2029 (5 milioni a stagione) più un bonus alla firma. Il Milan è anche pronto a includere un’opzione per il 2030 per convincere il centrocampista a unirsi ai rossoneri”.

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