Calciomercato Milan: l'offerta a Goretzka—
Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il Milan starebbe spingendo per chiudere l’operazione. Sul tavolo un contratto fino al 2029 da 5 milioni di euro a stagione, con bonus alla firma e opzione per prolungare fino al 2030. La trattativa entra nel vivo. Il Diavolo prova l’affondo: Goretzka è più di un’idea.
“Il Milan sta spingendo per cercare di ingaggiare Leon Goretzka. Colloqui positivi. Offerto un contratto fino al 2029 (5 milioni a stagione) più un bonus alla firma. Il Milan è anche pronto a includere un’opzione per il 2030 per convincere il centrocampista a unirsi ai rossoneri”.
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