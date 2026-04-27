Classe 1995, Goretzka garantirebbe esperienza internazionale, fisicità, inserimenti offensivi e qualità in costruzione, caratteristiche ritenute perfette per completare il terzetto con Luka Modric e Adrien Rabiot. In stagione ha collezionato 28 presenze in Bundesliga con 3 gol e 2 assist, oltre a 9 apparizioni in Champions League, di cui 8 da subentrato.