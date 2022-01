Milan, due motivi per cui Kulusevski non vestirà la maglia rossonera

Dejan Kulusevski non andrà al Milan: ecco due motivi per il quale il calciatore della Juventus non vestirà la maglia rossonera

Poteva essere il gran colpo del mercato di gennaio del Milan, invece non se ne è fatto nulla. Dejan Kulusevski non vestirà la maglia rossonera, nonostante sia stato realmente proposto al club di via Aldo Rossi. Bisognava superare troppi ostacoli e il tempo, adesso, è veramente poco, così come il budget presente nelle casse del Diavolo. Facciamo chiarezza: le risorse ci sono, ma la dirigenza preferisce rendersi protagonista in estate piazzando colpi 'da Milan' piuttosto che farli adesso a stagione in corso.

Ma cosa è mancato esattamente perché l'affare Kulusevski non andasse in porto? Innanzitutto, come già detto, il tempo. Il mercato è ormai alle battute finali e il Milan, in questo senso, per acquistare un calciatore in quel reparto del campo avrebbe dovuto cedere Samu Castillejo. Su di lui c'è stato un interesse del Valencia, club che però non ha affondato il colpo e non è da escludere che possa farlo in queste ultime ore. Altro motivo: la richiesta della Juventus e la trattativa in corso con il Tottenham. Lo svedese, come riferito anche da 'Sky Sport', probabilmente andrà a giocare nella squadra allenata da Antonio Conte. I bianconeri hanno ottenuto ciò che volevano, ovvero il prestito con obbligo di riscatto. Il Milan, in questo senso, non sarebbe andato oltre al prestito con diritto, ma anche sulle cifre del riscatto non c'era minimamente accordo.